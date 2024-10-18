Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 18 Ekim kilogram altın fiyatı...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 18 Ekim kilogram altın fiyatı...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:08

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 artışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 75 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 1 milyar 290 milyon 740 bin 433,97 lira, işlem miktarı ise 424,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 305 milyon 969 bin 930,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.


Etiketler: #altın #kmktp #Altın piyasası

İlgili Haberler

Çin hisse senetleri yükselirken dolar 11 haftanın zirvesinde: Altın fiyatları rekor kırdı!

Çin hisse senetleri yükselirken dolar 11 haftanın zirvesinde: Altın fiyatları rekor kırdı!
Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 18 Ekim altın fiyatları...

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 18 Ekim altın fiyatları...
Nobel kazanan Daron Acemoğlu'ndan teşekkür mesajı: 'Demokrasi olgusu saldırı altında'

Nobel kazanan Daron Acemoğlu'ndan teşekkür mesajı: 'Demokrasi olgusu saldırı altında'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler