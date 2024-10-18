Çin hisse senetleri yükselirken dolar 11 haftanın zirvesinde: Altın fiyatları rekor kırdı!

Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:11

Güncelleme: 18.10.2024 - 11:11

Çin hisse senetleri, merkez bankasının hisse senedi piyasasını canlandırmayı amaçlayan yeni bir takas imkanı açıklamasıyla Cuma günü değer kazandı. Ancak, Asya'nın diğer bölgelerindeki hisseler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki yavaşlama verileri sonrası karışık bir seyir izledi. Dolar, güçlü ABD ekonomik verileri sayesinde 11 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

ÇİP SENETLERİ ARTIŞTA

Çin Halk Bankası'nın yeni Menkul Kıymetler, Fon ve Sigorta Swap Tesisi'nin faaliyete geçeceğini duyurmasının ardından, anakara Çin'deki mavi çip hisseleri yüzde 0,78 artış gösterdi. PBOC, önemli finans kuruluşlarını ekonomiyi destekleyecek politikaları hızla uygulamaya çağırdı ve merkez bankası başkanı, daha fazla faiz indirimi sinyali verdi. Ancak, geçtiğimiz ay açıklanan büyük teşvik paketinin detaylarının eksikliği, yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Cuma günü açıklanan veriler, Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte 2023 başından bu yana en yavaş büyüme hızını kaydettiğini gösterirken, yeni konut fiyatları 2015'ten bu yana en büyük düşüşü yaşadı. OCBC yatırım stratejisi genel müdürü Vasu Menon, Çin'in daha fazla mali ve parasal teşviğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, piyasanın daha fazla ayrıntıyı beklediğini ifade etti.

Hong Kong Hang Seng Endeksi, teknoloji hisselerinin desteğiyle yüzde 1,36 artarken, Tayvan'ın hisse senedi ölçütü yüzde 1,84 yükseldi. Ancak, Avustralya'nın gösterge endeksi yüzde 0,89 ve Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yatay seyir izledi.

TRUMP'IN OLASI ZAFERİ PİYASALARDA ETKİLİ

ABD'de ise güçlü perakende satış verileri, Federal Rezerv'in faiz patikasında daha fazla esneklik sağlamasına olanak tanıdı. Dolar endeksi, perşembe günü 103,87 ile yükselerek, 103,65 seviyesine geriledi. 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin faizi ise yüzde 4,0946 seviyesinde kaldı. Analistler, doların güçlenmesinin yanı sıra Donald Trump'ın olası seçim zaferinin de piyasalarda etkili olduğunu belirtiyor.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Altın, cuma günü 2.711,90 dolarla yeni bir rekor seviyeye ulaşarak dikkat çekti. Ham petrol vadeli işlemleri ise, ABD petrol stoklarındaki sürpriz düşüş ve Ortadoğu'daki gerginliklerin etkisiyle yükseldi. Brent ham petrolü yüzde 0,31 artışla varil başına 74,68 dolara, ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü ise yüzde 0,41 artışla 70,96 dolara yükseldi. Ancak fiyatların talep azalması endişeleriyle bir aydan uzun süredir en büyük haftalık kayıplarına yönelmesi bekleniyor.