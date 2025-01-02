Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 16:58

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 44 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 39 bin lira, en yüksek 3 milyon 44 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 yükselişle 3 milyon 44 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, salı gününü 3 milyon 25 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 751 milyon 325 bin 935,08 lira, işlem miktarı ise 578,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 796 milyon 333 bin 931,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kapadokya Döviz Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


Etiketler: #altın #Altın piyasası #kmktp

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