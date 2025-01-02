Dev bankalardan altın tahmini: 2025'te ne kadar olacak?
Altın fiyatları 2025 yılında nasıl şekillenecek? Wall Street bankaları altın fiyatlarında ne öngörüyor? Altın fiyatlarında yükseliş mi düşüş mü bekleniyor? İşte ayrıntılar...
İngiliz finans gazetesi Financial Times, Wall Street bankalarına 2025 yılı altın fiyatlarına dair bir anket yöneltti.
Yayımlanan anket sonuçlarına göre, bankalar genel olarak altın fiyatlarında yükseliş beklerken, bu artışın 2024’e kıyasla sınırlı kalacağını öngörüyor. Ancak Barclays ve Macquarie, altın fiyatlarında düşüş beklentisi taşıyor.
ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Ankete göre, uluslararası piyasalarda 2 bin 638 dolar seviyesinde olan altın fiyatlarının, 2025 yılında yüzde 6 artarak 2 bin 795 dolara çıkması bekleniyor. Ancak bu durum, 2024 yılında kaydedilen rekor kazançların ardından yükseliş hızının yavaşlayacağına işaret ediyor.
ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Altın fiyatlarının, merkez bankalarının alımlarını sürdürmesinden ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinden olumlu etkilenmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, yeniden başkan seçilen Donald Trump dönemindeki artan ABD borçları ile Ortadoğu ve Ukrayna’daki çatışmaların da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı öngörülüyor.
EN İYİMSER VE KARAMSAR SENARYOLAR
Société Générale'in emtia araştırmaları başkanı Michael Haigh, Trump'ın seçim zaferinin, ABD’de artan mali harcamalar ve jeopolitik belirsizliklerle altın için en olumlu senaryolardan birini sunduğunu ifade etti. Haigh, 2025 yılı sonunda altın fiyatlarının ons başına 2 bin 900 dolara ulaşabileceğini belirtti.
Heraeus Precious Metals küresel ticaret başkanı Henrik Marx ise altın fiyatlarının yıl içinde ons başına 2 bin 950 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ederek, merkez bankalarının alımlarının fiyatlara destek sağlayacağını vurguladı.
Marx, ayrıca Trump yönetiminin artan borçlanma politikalarının doların zayıflamasına ve enflasyonun artmasına yol açacağını, bunun da altın fiyatlarını destekleyeceğini belirtti.
GOLDMAN SACHS VE MACQUARIE’NİN TAHMİNLERİ
Goldman Sachs, en iyimser tahmini sunarak altın fiyatlarının 2025 sonunda 3 bin dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.
Buna karşılık, Barclays ve Macquarie, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 2 bin 500 dolara gerileyeceğini öngörerek en karamsar tahminlerde bulundu.
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