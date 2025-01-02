Dev bankalardan altın tahmini: 2025'te ne kadar olacak?

ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ankete göre, uluslararası piyasalarda 2 bin 638 dolar seviyesinde olan altın fiyatlarının, 2025 yılında yüzde 6 artarak 2 bin 795 dolara çıkması bekleniyor. Ancak bu durum, 2024 yılında kaydedilen rekor kazançların ardından yükseliş hızının yavaşlayacağına işaret ediyor.