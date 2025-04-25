Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 25 Nisan 2025 Cuma kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:19

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:19

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 131 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 110 bin lira, en yüksek 4 milyon 152 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,1 azalışla 4 milyon 131 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 178 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 855 milyon 38 bin 739,95 lira, işlem miktarı ise 1.181,77 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 944 milyon 269 bin 657,24 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.