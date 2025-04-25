Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi
25 Nisan 2025 Cuma, 09:32
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 25 Nisan 2025 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 4 bin 118 TL

Çeyrek altın: 6 bin 881 TL

Cumhuriyet altını: 27 bin 407 TL

Ons altın: 3 bin 324 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 13 bin 761 TL

Tam altın: 27 bin 108 TL

Gremse altın: 67 bin 977 TL

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