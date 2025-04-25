Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…
25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 25 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 25 Nisan 2025 Cuma...
Gram altın: 4 bin 118 TL
Çeyrek altın: 6 bin 881 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 407 TL
Ons altın: 3 bin 324 dolar
Yarım altın: 13 bin 761 TL
Tam altın: 27 bin 108 TL
Gremse altın: 67 bin 977 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!