ABD-Çin ticaret görüşmeleri altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Uzmanlar sert düşüş bekliyor!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:50

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:32

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin hafiflemesi, altın fiyatlarının düşmesine yol açtı. Çin’in ABD’den ithal ettiği bazı ürünlere gümrük vergisini askıya alacağı yönündeki haberler ve Trump’ın Çinli yetkililerle görüşmelerine dair açıklamaları altının değer kaybetmesine neden oldu.

Ons altın, 3 bin 271 dolara kadar gerileyerek yüzde 2,2’lik bir kayıpla 3 bin 277 dolardan işlem görmeye başladı. Geçen haftaya göre altın fiyatı yüzde 1,5’in üzerinde bir değer kaybı yaşadı.

OANDA analisti Zain Vawda, “ABD-Çin ticaret anlaşması umutlarının artmasıyla altın, yukarı yönlü ivmesini sürdüremiyor” şeklinde konuştu. Vawda, anlaşma gerçekleşirse altının 3 bin dolar/ons seviyesinin altına inebileceğini belirtti.