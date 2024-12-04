Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 4 Aralık 2024 kilogram altın fiyatı...
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? İşte rakamlar...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 35 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 15 bin 50 lira, en yüksek 3 milyon 35 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 35 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 30 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 300 milyon 347 bin 158,01 lira, işlem miktarı ise 1.422,85 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 300 milyon 347 bin 158,01 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Akbank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
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