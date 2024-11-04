Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 4 Kasım 2024 kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:52

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:52

Altın piyasasında en düşük 3 milyon lira, en yüksek 3 milyon 137 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 123 bin 999,5 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 3 milyon 129 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 5 milyar 744 milyon 516 bin 423,96 lira, işlem miktarı ise 1.892,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 772 milyon 537 bin 371,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.