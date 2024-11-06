Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 6 Kasım 2024 altın fiyatları

Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:37

Güncelleme: 06.11.2024 - 09:37

ABD seçimleri sonrası ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Yeni günde yatay seyreden ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 716 dolar seviyelerinde bulunuyor. bulunuyor.

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 3 bin 15 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5 bin 104 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 337 TL seviyelerinden satılıyor.



