Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 6 Kasım 2024 altın fiyatları

Altının gramı 3 bin 15 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 104, Cumhuriyet altını 20 bin 337 liradan satılıyor

Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 6 Kasım 2024 altın fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:37

ABD seçimleri sonrası ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Yeni günde yatay seyreden ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 716 dolar seviyelerinde bulunuyor. bulunuyor.

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 3 bin 15 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5 bin 104 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 337 TL seviyelerinden satılıyor.



Etiketler: #altın #Cumhuriyet altını #çeyrek altın #gram altın

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