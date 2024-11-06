Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 6 Kasım 2024 altın fiyatları
Altının gramı 3 bin 15 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 104, Cumhuriyet altını 20 bin 337 liradan satılıyor
ABD seçimleri sonrası ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Yeni günde yatay seyreden ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 716 dolar seviyelerinde bulunuyor. bulunuyor.
Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 3 bin 15 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5 bin 104 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 337 TL seviyelerinden satılıyor.
Etiketler: #altın #Cumhuriyet altını #çeyrek altın #gram altın
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