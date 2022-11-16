Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 75 bin liraya yükseldi.

AA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 16:40
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 55 bin lira, en yüksek 1 milyon 75 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 1 milyon 75 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 228 milyon 862 bin 148,13 lira, işlem miktarı ise 2.095,30 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Uguras Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.060.000,00 1.775,00
En Düşük 1.055.000,00 1.770,00
En Yüksek 1.075.000,00 1.787,20
Kapanış 1.075.000,00 1.780,00
Ağırlıklı Ortalama 1.063.823,47 1.779,98
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.228.862.148,13  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.095,30  
Toplam İşlem Adedi 43

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