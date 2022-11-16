Altının kilogram fiyatı yükseldi

16 Kasım 2022 Çarşamba, 16:40

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 55 bin lira, en yüksek 1 milyon 75 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 1 milyon 75 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 228 milyon 862 bin 148,13 lira, işlem miktarı ise 2.095,30 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Uguras Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: