Altının kilogram fiyatı yükseldi!
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 84 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 66 bin lira, en yüksek 1 milyon 86 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 1 milyon 84 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 685 milyon 531 bin 277,60 lira, işlem miktarı ise 4.355,72 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 685 milyon 682 bin 693,36 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.080.000,00
|1.770,00
|En Düşük
|1.066.000,00
|1.780,00
|En Yüksek
|1.086.000,00
|1.809,50
|Kapanış
|1.084.000,00
|1.795,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.078.425,36
|1.793,25
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|4.685.531.277,60
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|4.355,72
|Toplam İşlem Adedi
|116
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama