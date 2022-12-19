Altın fiyatları rekorun ardından geri çekildi: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (19 Aralık 2022)
Altın, Fed yetkililerinden gelen enflasyon kontrol altına alınana dek sıkı para politikasından vazgeçmeyeceklerine dair açıklamalarıyla yatay seyretti. Altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın, yatırımcıların Fed yetkililerinin enflasyon kontrol altına alınana kadar daha sıkı para politikasından vazgeçmeyeceklerine dair son şahin yorumlarını değerlendirmeleriyle yatay seyretti.
Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,9 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.075 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.075 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0.85 artarak haftayı 1.792 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.793 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın da (BoE) geçen hafta sıkılaşma hızını azaltmasına karşın "şahin" duruşlarını koruduğunu söyledi.
Merkez bankalarının kararları ile geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, açıklanan verilerin ekonomilerde zayıflamaya işaret etmesinin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.
Analistler, bugün Almanya'da aralık ayı Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.800 ve 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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