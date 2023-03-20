Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 225 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 212 bin lira, en yüksek 1 milyon 236 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 1 milyon 225 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 395 milyon 605 bin 640,62 lira, işlem miktarı ise 1.967,72 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 423 milyon 438 bin 946,58 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Yapı Kredi şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.174.000,00
|1.941,55
|En Düşük
|1.212.000,00
|1.984,00
|En Yüksek
|1.236.000,00
|2.006,00
|Kapanış
|1.225.000,00
|1.984,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.224.147,49
|1.988,94
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.395.605.640,62
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.967,72
|Toplam İşlem Adedi
|82
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