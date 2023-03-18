Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (18 Mart 2023)

Altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Dün gram altın 1.200 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün de yükselişine devam eden gram altın 1.230 TL'den işlem görüyor. İşte altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 11:29
Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (18 Mart 2023)
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Altın, ABD ve Avrupa’da yaşanan bankacılık krizleri nedeniyle oluşan güvenli liman talebiyle birlikte yükselişini sürdürüyor.

Altın, haftayı yükselişle kapatırken hafta sonu da bunu sürdürüyor. 

Gram altın 1224 TL'yi görülürken, Cumhuriyet altını 7 bin 930 TL, çeyrek altın 1988 TL, yarım altın 3 bin 977 TL seviyesine yükseldi.

GÖZLER FED KARARINA ÇEVRİLDİ

Analistlere göre, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

 


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