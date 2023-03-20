Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (20 Mart 2023)

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 09:57

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 10:35

Küresel piyasalarda dikkatler bankacılık alanında yaşanan gelişmelere çevrilirken, güvenli liman arayışı dikkat çekti.

Credit Suisse krizi güvenli liman kategorisinde öne çıkan İsviçre frangına yönelik güveni sarsarken, altın tarafında ise yükseliş kaydedildi.

Altının onsu küresel piyasalarda 2 bin doları gördü ve Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gram altın da 1.224 TL ile yeni rekor seviyeye ulaştı.

Çeyrek altın 1.991,Cumhuriyet altını ise 7.949 liradan satılıyor.

GÖZLER FED KARARINA ÇEVRİLDİ

Analistlere göre, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadele için faizleri daha önce işaret ettiği şekilde 50 baz puan artırdı.

Sistemik önem taşıyan küresel ölçekli bankalar arasında yer alan İsviçreli Credit Suisse'in yatırımcıların kaygılarını gidermek için merkez bankasından 54 milyar dolar acil yardım alması risk iştahını yükseltti.

JPMorgan Chase'in de aralarında bulunduğu 11 ABD bankasının First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat koyması da bankacılık krizi kaygılarını hafifleterek risk iştahını destekledi. Birkaç günde yüzde 70'in üzerinde değer yitiren bankanın hisseleri yüzde 10 yükseldi.