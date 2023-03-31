Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 238 bin 800 liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:05
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 210 bin lira, en yüksek 1 milyon 242 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1 milyon 238 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 963 milyon 360 bin 489,58 lira, işlem miktarı ise 1.606,39 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 988 milyon 632 bin 995,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.234.500,00 1.987,00
En Düşük 1.210.000,00 1.975,00
En Yüksek 1.242.500,00 2.000,00
Kapanış 1.238.800,00 1.983,80
Ağırlıklı Ortalama 1.226.747,07 1.981,98
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.963.360.489,58  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.606,39  
Toplam İşlem Adedi 65

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