Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:05

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 17:09

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 210 bin lira, en yüksek 1 milyon 242 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1 milyon 238 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 963 milyon 360 bin 489,58 lira, işlem miktarı ise 1.606,39 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 988 milyon 632 bin 995,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: