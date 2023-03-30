CHP'nin 'yabancıların Türkiye'den mülk edinmelerinin kontrol altına alınması' önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 18:03

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 18:03

CHP Grubu, yabancıların Türkiye’den mülk edinmelerinin kontrol altına alınmasına yönelik gerekli önlemlerin belirlenmesi istemiyle TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırması önergesi verdi. CHP, önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde görüşülmesi için grup önerisi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz aldı. Bakan, “Bundan 10 ay önce bir soru önergesi verdim. Önergenin konusu yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de ne kadar gayrimenkul edindiler. Yani 2002’den bu yana kadar. 5 ay sonra soru önergesine yanıt geldi. Ama normalde soru önergesine nasıl yanıt gelir, 1 sayfa, 2 sayfa… Benim soru önergeme yanıt CD ile geldi. Zira basmaya kalksalar 283 sayfa tutacak. Türkiye’den yabancıların aldığı gayrimenkullerle ilgili” dedi.

(Murat Bakan)



“ADAM SRİ LANKA'DAN GELMİŞ, AMASYA'DAN GAYRİMENKUL ALMIŞ"

CHP’li Bakan, “Nerenin vatandaşlarına gayrimenkul satışı yapılmamış? İnanamazsınız. İktidarında 310 bin yabancıya satış yapmışsınız Türkiye’den gayrimenkul. Bayburt’tan, Erzincan’dan, Nevşehir, Bolu, Bingöl, Kars… Daha birçok kentin nüfusundan fazla Türkiye’den gayrimenkul alan yabancı sayısı. 2021’de 153 ülkeden insan gelmiş Türkiye’den gayrimenkul almış. İki fotoğraf göstereceğim size; 2002 yılında Türkiye’den yabancıların nerelerden gayrimenkul aldıkları, bu da 2021 yılında. 577 yabancı almış 2002 yılında, 2021 yılında tam 62 bin 328 yabancı gayrimenkul almış. Pandeminin tam göbeğinde hani hiçbirimiz kafamızı kapıdan çıkaramazken adam Sri Lanka’dan gelmiş, Amasya’da gayrimenkul almış” diye konuştu.

“YA BİR VANUATU VATANDAŞI GELİR NİYE TÜRKİYE'DEN GAYRİMENKUL ALIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

AKP’nin politikalarını eleştiren Bakan, “Türkiye’de cari açığı kapatmak için yabancılara gayrimenkul satışını teşvik ediyorsunuz, bunu biliyoruz. Çok sevdiğiniz konut, inşaat sektörünü desteklemek için teşvik ediyorsunuz, bunu biliyoruz. Bir taraftan alt ve orta sınıfların konut sahibi olmasının önünde bir engel ama ben başka bir açıdan bakacağım. Vanuatu diye bir ülke var. Ben ismini ilk defa bu soru önergesinin cevabında duydum… Merak ettim, baktım bu Vanuatu nerede diye. Büyük Okyanus’un güneyinde küçük bir ada ülkesi. Arasanız bulamazsınız. Ya bir Vanuatu vatandaşı gelir niye Türkiye’den gayrimenkul alır diye düşündüm. Sonra baktım sadece Vanuatulular almamış. Laos’tan, Komorlar Adaları’ndan, Mikronezya’dan, Saint Kitts and Nevis’den, Trinidad and Tobago’dan bahsediyorum. Niye konut aldılar? Araştırınca bu ülkelerin bağlantılarını Pandora Papers diye 12 milyon belgenin yayınladığı, vergi kaçaklığıyla ilgili belgelerle bunların ilişkisi olduğunu gördüm” diye konuştu.

(Hüseyin Örs)



“YABANCILARA KONUT SATIŞI 2022'DE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 15,2 ARTARAK 67 BİN 490'A ULAŞTI"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, “Türkiye’de yabancılara konut satışının AK Parti iktidarının uygulamaya koyduğu teşvikler nedeniyle hızla arttığını biliyoruz. Halen 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar Türk vatandaşlığına başvurabiliyorlar. Bunların büyük bir çoğunluğu da vatandaşlık alıyorlar. Vatandaşlık için gayrimenkul alımlarında gerekli olan alım tutarı Eylül 2018’de 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüş, gelen tepkiler üzerine 13 Haziran 2022’de 400 bin dolara çıkarılmıştı. İstatistiklere baktığımızda yabancılara konut satışı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 67 bin 490’a ulaştı” sözleriyle AKP iktidarını eleştirdi.

(Oğuzhan Kaya)



“TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE 184 ÜLKEDEN VATANDAŞLAR KONUT ALABİLMEKTEDİR"

AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, önerge üzerine yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti’nde 184 ülkeden vatandaşlar konut alabilmektedir. Ülkemizde yabancı gerçek kişilerin mal edinmeleri kanunla kısıtlanmış olup, ilçe bazından ilçenin yüzölçümünün yüzde 10’unu geçemez. Toplamda kişi başına 30 hektardan daha fazla gayrimenkul satın alınamaz” dedi.

CHP’nin grup önerisi, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.