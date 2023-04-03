Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 243 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 208 bin 700 lira, en yüksek 1 milyon 243 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 1 milyon 243 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 829 milyon 323 bin 134,67 lira, işlem miktarı ise 3.152,06 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 835 milyon 671 bin 999,72 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.238.800,00
|1.983,80
|En Düşük
|1.208.700,00
|1.955,00
|En Yüksek
|1.243.000,00
|1.983,60
|Kapanış
|1.243.000,00
|1.969,10
|Ağırlıklı Ortalama
|1.226.747,07
|1.981,98
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.829.323.134,67
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.152,06
|Toplam İşlem Adedi
|86
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