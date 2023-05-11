Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 422 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:21
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 271 bin lira, en yüksek 1 milyon 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 1 milyon 422 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 546 milyon 981 bin 891,74 lira işlem miktarı ise 2.590,25 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 553 milyon 144 bin 675,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.410.000,00 2.161,00
En Düşük 1.271.000,00 2.110,00
En Yüksek 1.422.000,00 2.150,00
Kapanış 1.422.000,00 2.126,00
Ağırlıklı Ortalama 1.392.527,04 2.135,24
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.546.981.891,74  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.590,25  
Toplam İşlem Adedi 93

altın Altın borsası Altın piyasası

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan 4 şüpheli daha serbest

Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan 4 şüpheli daha serbest
Gıda mühendislerinden hayati uyarı: 0-13 yaş çocuklar tehdit altında

Gıda mühendislerinden hayati uyarı: 0-13 yaş çocuklar tehdit altında
Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi

Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi

En Çok Okunan Haberler