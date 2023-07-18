Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 18.07.2023 - 16:44

Güncelleme: 18.07.2023 - 17:27

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 658 bin 250 lira, en yüksek 1 milyon 716 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 1 milyon 692 bin 440 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 981 milyon 254 bin 764,69 lira, işlem miktarı ise 3.602,00 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 996 milyon 518 bin 685,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: