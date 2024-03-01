Gram altında yükseliş sürecek mi? Uzmanı bu seviyelere dikkat diyerek uyardı!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 13:40

Güncelleme: 01.03.2024 - 13:40

Yatırımcıların gözdesi gram altın güne yükselişle başlamasının ardından foreks piyasalarda 2 bin 125 lirayı görerek rekor tazeledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altındaki yükselişi değerlendirdi.

Amerikan Merkez Bankası'nın 6 kez faiz indirimi yapılacağına dair bir beklenti oluşturduğunun altını çizen Yıldırımtürk, bu beklentilerin 3'e düşürüldüğünü dile getirdi. "Bu da altın fiyatlarının aralık ve ocak ayında bu beklentilerle bin 984 dolara kadar geriledi " diye konuşan Yıldırımtürk; ekonomik veriler, jeopolitik gerginlikler ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerle birlikte altın fiyatlarının yükselişe geçtiğini dile getirdi.

Dün ABD'de açıklanan ve Fed'in enflasyona ilişkin yakından takip ettiği verilerin başında gelen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksiyle birlikte FED'in faiz indirimine gitme ihtimali olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, "Amerika'da açıklanan kişisel tüketim verileriyle faiz indiriminin olabileceği yorumları yapıldı. Bundan sonra ABD'den gelecek ekonomik veriler, mart sonunda başlayacak faiz indirimleri beklentisini hazirana ötelemiş durumda" dedi.

BU SEVİYELERE DİKKAT!

NTV canlı yayınına katılan Yıldırımtürk, altın fiyatlarıyla ilgili ise "Kısa sürede 2 bin 20, 2 bin 70; bu seviyeler de geçilirse 2 bin 85, 2 bin 100 seviyelerini görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

MB'den yapılan açıklamalarda mayıs ayına kadar enflasyonun yükseleceği ve en yüksek seviyesinin de o aylarda görüleceği beklentisinden bahseden Yıldırımtürk, "Döviz tarafında da kontrollü bir yükseliş söz konusu. Altının da dış piyasa fiyatıyla içerdeki fiyatı arasında dış piyasadan daha yüksek fiyattan işlem görüyor. Bir miktar yükselişin enflasyon beklentisinden kaynakladığı gibi dış piyasalardaki yükselişin de içerde yansıma bulduğunu görüyoruz" dedi.