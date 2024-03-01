Yatırımcılar dikkat: Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mart 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları, dün ABD'den gelen veri sonrası hızlı yükselirken, haftanın son işlem gününde gram altın rekor tazeledi. Dolar TL kuru ve spot piyasada altının onsu üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın 2125 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:45
Yatırımcılar dikkat: Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mart 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor. 

Gram altın saat 09.41 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 125 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 474 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 293  liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın fiyatı, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun seyrini izlemede tercih ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verisinin fiyat baskılarının azaldığına işaret etmesinin ardından yükselerek 2 bin 46 dolar seviyesinde işlem görüyor.


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