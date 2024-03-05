Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 290 bin liraya çıktı.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:35
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 135 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 295 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 6,5 artışla 2 milyon 290 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 150 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 32 milyon 930 bin 583,31 lira, işlem miktarı ise 2.771,08 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 153 milyon 594 bin 982,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz, Uğuras Kıymetli Madenler, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri ve Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 2.150.000,00 2.151,00
  En Düşük 2.135.000,00 2.096,00
  En Yüksek 2.295.000,00 2.197,00
  Kapanış 2.290.000,00 2.195,00
  Ağırlıklı Ortalama 2.160.429,61 2.159,83
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.032.930.583,31  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.771,08  
  Toplam İşlem Adedi 98  

altın haberleri Altın borsası haberleri Altın piyasası haberleri

İlgili Haberler

Yatırımcılar dikkat! Gram altında yeni rekor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 5 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat! Gram altında yeni rekor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 5 Mart 2024 altın fiyatları...
Son dakika... İstanbul'da 'casus' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul'da 'casus' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
Kürtajı anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke oldu

Kürtajı anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi

Son dakika... BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi
Şansal Büyüka’nın iddiaları Türk futbolunda büyük yankı uyandıracak!

Şansal Büyüka’nın iddiaları Türk futbolunda büyük yankı uyandıracak!
Murat Kurum ve Binali Yıldırım'la aynı karede: AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı

Murat Kurum ve Binali Yıldırım'la aynı karede: AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı
Gelinim Mutfakta’da yapılan Patlıcanlı Lazanya tarifi… Patlıcanlı Lazanya nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta’da yapılan Patlıcanlı Lazanya tarifi… Patlıcanlı Lazanya nasıl yapılır?
MetroPOLL Araştırma'dan AKP'yi üzecek anket: 'Bu pazar seçim olsa...'

MetroPOLL Araştırma'dan AKP'yi üzecek anket: 'Bu pazar seçim olsa...'
İstanbul’da iş hanına uzun namlulu silahla baskın!

İstanbul’da iş hanına uzun namlulu silahla baskın!
İmamoğlu yerel seçim hedeflerini anlattı: '14 belediyede sıkı bir yarıştayız'

İmamoğlu yerel seçim hedeflerini anlattı: '14 belediyede sıkı bir yarıştayız'
Böyle benzerlik görülmedi! Görenler Kate Moss sandı

Böyle benzerlik görülmedi! Görenler Kate Moss sandı