Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya çıktı.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:28
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 350 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 530 bin 978 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,1 artışla 2 milyon 490 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 463 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 848 milyon 636 bin 292,05 lira, işlem miktarı ise 2.387,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 855 milyon 250 bin 948,40 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler ,Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 2.463.500,00 2.155,00
  En Düşük 2.350.000,00 2.185,15
  En Yüksek 2.530.978,00 2.400,65
  Kapanış 2.490.000,00 2.385,00
  Ağırlıklı Ortalama 2.490.749,52 2.320,34
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.848.636.292,05  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.387,85  
  Toplam İşlem Adedi 91  

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