Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 21 Mart 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:58

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:58

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyat haftanın dörtdüncü işlem günü de zirve tazeledi.

Gram altın fiyatı saat 09.41 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 479 lira seviyesinde zirve tazeledi.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 53 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 668 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını ve faiz indirimlerine ilişkin açıklamalarının ardından dolar ve ABD tahvil faizleri düşerken, ons altın rekor seviyeye yükseldi. Altının ons fiyatı bin 207 civarında işlem görüyor.

Öte yandna JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor.

Citigroup ise önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.