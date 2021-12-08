Piyasalarda son durum: Altın ne kadar oldu? (8 Aralık 2021)
Dün akşam yurt içinde dolar/TL’nin yüksek seyretmesiyle rekorunu tazelemişti. Gram altın güne 784 liradan başlarken çeyrek altın ise 1280 liradan işlem görüyor.
Gram altın fiyatı, bu sabah 784 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise 1783 dolar seviyesinde bulundu.
Kapanışta ise serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 780 lira oldu.
ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı’da 779,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 780 liradan, 5 bin 140 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 161 liradan, 711,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 715,35 liradan, 5 bin 23 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 43 liradan, 2 bin 512 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 522 liradan ve bin 256 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 261 liradan satıldı.
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