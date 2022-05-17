Altının kilogramı 933 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 933 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 933 bin lira, en yüksek 937 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 artarak 933 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 990 milyon 691 bin 491,09 lira, işlem miktarı ise 2.177,35 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 14 milyon 515 bin 999,93 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/ KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|899.000,00
|1.790,00
|En Düşük
|933.000,00
|1.815,00
|En Yüksek
|937.650,00
|1.840,00
|Kapanış
|933.000,00
|1.839,20
|Ağırlıklı Ortalama
|934.756,78
|1.823,77
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.990.691.491,09
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.177,35
|Toplam İşlem Adedi
|75
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