BBP lideri Mustafa Destici: 'Partinizin amblemi olmadığında seçmeninizin tamamını ittifak çatısı altında oy vermeye zorlanabiliyorsunuz'

17 Mayıs 2022 Salı, 16:55

Büyük Birlik Partisi (BBP), 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında kendi amblem ve ismiyle girme kararı aldığını açıkladı.

“AMBLEM OLMADIĞINDA SEÇMENİNİZİN İTTİFAKA OY VERMESİNDE ZORLANABİLİYORSUNUZ”

Odatv’den Ersin Eroğlu'na konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici seçimlere kendi amblem ve ismiyle girme kararı hakkında şunları söyledi:

“Seçimlere kendi isim ve amblemimizle Cumhur İttifakı çatısı altında gireceğiz. 2018 seçimlerinde partililerimiz AKP listelerinden aday gösterilmişti. Bu yöntemi 2023 seçimlerinde uygulamayacağız. Kendi amblemimizle girdiğimizde Cumhur İttifakı’na daha çok katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Partinizin amblemi olmadığında seçmeninizin tamamını ittifak çatısı altında oy vermeye zorlanabiliyorsunuz. BBP bu konuda yine çok başarılı bir parti. Ama kendi ambleminizi koyduğunuzda bir tane bile partinize gönül veren seçmeni kaçırmamış oluyorsunuz. Bazıları mevcut oy durumunu ve geçmişte aldığımız oyları hatırlatarak kendi adınız ve ambleminizle girerseniz milletvekili çıkaramazsınız diyorlar. Bu bizim önceliğimiz değil. Önceliğimiz Cumhur İttifakı’nın seçimleri kazanmasıdır.”

“BAHÇELİ’NİN FİKİRLERİNE DE SAYGI DUYUYORUZ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifakta üçüncü bir partinin amblem ve ismine sıcak bakmadığını hatırlatarak “Cumhur İttifakı ortaklarıyla bu kararınızı paylaştınız mı?” sorusuna Mustafa Destici “Elbette ki bunu ittifak ortaklarımızla da istişare ederek somutlaştıracağız” şeklinde yanıt vererek sözlerine şöyle devam etti:

“Devlet Bahçeli’nin bu konuda bir açıklamasını duymadım. MHP Türkiye’nin en köklü partilerinden biridir. MHP’liler vatansever insanlardır. Benzer hassasiyetleri taşıyoruz. Sayın Bahçeli’nin fikirlerine de saygı duyuyoruz. Bunu biz daha önce kamuoyunda zaten dillendirdik. Bizim önceliğimiz devletin bekası, ülkenin bütünlüğü ve milletin istikbalidir. Büyük Birlik Partisi ‘önce devletim, önce milletim ve önce ülkem’ diyen bir duruşa sahiptir. Bizim önceliğimiz bunlardan dolayı 2023 seçimlerini Cumhur İttifakı’nın kazanmasıdır. Özellikle güvenlik politikalarının devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

EL TUTMAMA KRİZİNİN PERDE ARKASI

Rize-Artvin Havalimanı açılışında Devlet Bahçeli’nin Destici’nin elini tutmaması görüntüleri kamuoyunda tartışılmıştı. Bu görüntüler hakkında ise Mustafa Destici, “Cumhur İttifakı içerisinde fitne çıkarmak isteyenlerin bunların üzerine gittiğini düşünüyorum. Biz aynı uçakla seyahat ettik. Gayet samimi bir havada geçti görüşmemiz” dedi.