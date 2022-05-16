Altın fiyatları ne kadar oldu? (16.05.2022)

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:34

Geçen haftanın son işlem gününde 895-910 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 901,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 901 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.480 lira, Cumhuriyet altını da 6.025 liradan satılıyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi, ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına, buna paralel dolar talebinin küresel ölçekte güçlü kalmasına neden oldu.

DOLAR TALEBİ ALTININ DÜŞMESİNE SEBEP OLDU

Artan dolar talebinin etkisiyle düşüş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı, geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,8 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, yeni haftaya da azalışla başladı ve şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.808 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesi'nin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını bildirdi.

Bugün ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı martta 5 milyar 554 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolar oldu.