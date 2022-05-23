Altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 939 bin lira, en yüksek 955 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 954 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 779 milyon 498 bin 835,05 lira, işlem miktarı ise 5.029,95 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 818 milyon 293 bin 821,29 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ve Garanti BBVA şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|937.000,00
|1.835,55
|En Düşük
|939.000,00
|1.842,20
|En Yüksek
|955.500,00
|1.871,30
|Kapanış
|954.000,00
|1.870,00
|Ağırlıklı Ortalama
|946.440,57
|1.857,15
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|4.779.498.835,05
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|5.029,95
|Toplam İşlem Adedi
|341
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