İslam Memiş tarih verdi: Gram altında 1000 lira sınırı işte şu tarihte olacak

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:50

Haber global'in haberine göre, piyasalara yönelik açıklamalarda bulunan piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altında 1000 lira sınırı için tarih verdi. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş şu açıklamalarda bulundu.

ONS ALTIN TAHMİNİ

"Ons altın 1855 seviyesinden yükselişle haftaya başladı. Geçen hafta, ons altındaki yükselişler muhtemelen 1865 seviyesine kadar devam edebilir ama buradan kar satışı gelebilir dedim. Yükseliş trendi 1780'den başladı, bu trend 1867 dolara kadar devam edebilir. Aslında bant aralığı 1780-1880 dolar aralığıdır. Fed toplantısına kadar, bu aralıkta gelip gider. Belki test etmeden tekrar bir kar satışı gelebilir, bu da normaldir. Bugün gün içinde 1840-1860 dolar aralığını takip ediyor olacağım.

TARİH VERDİ

Gram altın şu anda (23 Mayıs 09:00) 950 lira seviyesinde. Temmuzda 1000 lira üzerinde bir rakamla yola devam edecek ancak haziranda bir mola vereceğiz. Neden haziran, birazdan bunun da mesajını tekrar vermiş olacağım. 21.93 seviyesindeki gümüş fiyatlarının tekrar 23 dolar seviyesinin kıracağını görebiliriz. Brent petrol 112 dolar seviyesinde. Bant aralığı belli 106-116. Merkez Bankaları piyasalarda bir bant aralığı belirledi.

Kripto paralarda da yüzde 3 civarında toparlanmalar var. Mayıs ayındaki soygun operasyonuna kripto paralar da maruz kaldı ancak düşüşün kalıcı olacağını öngörmüyorum. Haziran ilk haftasından sonra, haziran ayını boğa ayı olarak adlandırdık. Bu ayda ons bazında, borsalarda yukarı yönlü ralliler göreceğiz. Bu ikisini ayırt ederek haziran ayına odaklanacağız."