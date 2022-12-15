Altının kilogramı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 66 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 66 bin 500 lira, en yüksek 1 milyon 84 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 1 milyon 66 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 196 milyon 642 bin 882,89 lira, işlem miktarı ise 2.048,91 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 315 milyon 527 bin 180,12 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.091.500,00
|1.795,00
|En Düşük
|1.066.500,00
|1.761,55
|En Yüksek
|1.084.500,00
|1.814,50
|Kapanış
|1.066.500,00
|1.770,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.079.430,65
|1.783,08
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.196.642.882,89
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.048,91
|Toplam İşlem Adedi
|67
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