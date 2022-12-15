Altının kilogramı geriledi

15 Aralık 2022 Perşembe, 17:00

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 66 bin 500 lira, en yüksek 1 milyon 84 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 1 milyon 66 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 196 milyon 642 bin 882,89 lira, işlem miktarı ise 2.048,91 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 315 milyon 527 bin 180,12 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: