Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (13 Aralık 2022)
Altın, piyasanın, ABD'deki kritik öneme sahip enflasyon verilerinin yanı sıra Fed ve diğer merkez bankalarının faiz kararlarını bekleyişe geçmesiyle güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı 1.072 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın, yatırımcıların salı günü açıklanacak önemli enflasyon verileri ve önde gelen merkez bankalarının açıklayacakları faiz kararlarını bekleyişe geçmesiyle sınırlı yükselişte.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,91 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.066,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 1.072 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.760 lira, Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,9'luk düşüşünün ardından şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.788 dolardan işlem görüyor.
Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.
ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında yüzde 77 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.
Bugün veri gündeminde ayrıca Almanya'da ZEW endekslerinin yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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