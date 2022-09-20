Altının kilogramı günü yükselişle kapattı

20 Eylül 2022 Salı, 16:29

Altın piyasasında, en düşük 975 bin lira, en yüksek 1 milyon bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 726 milyon 301 bin 488 lira, işlem miktarı ise 2.780,16 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 732 milyon 582 bin 64,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: