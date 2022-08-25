Altında Jackson Hole beklentisi: Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (25 Ağustos 2022)
Altın, yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü yapacağı konuşmada Fed'in para politikasını sıkılaştırma yoluna ilişkin daha fazla ipucu verebileceği beklentileriyle yükselişini üçüncü güne taşıdı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.029 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.687 lira, Cumhuriyet altını da 6.894 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.762 dolardan işlem görüyor.
Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışına odaklandığını ifade etti.
JEROME POWELL DA YARIN KONUŞMA YAPACAK
Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, merkez bankacıları ve piyasa katılımcılarının yer aldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, bu yıl "Ekonomi ve Politika Üzerindeki Kısıtlamaların Yeniden Değerlendirilmesi" başlığı altında gerçekleştirilecek.
İki gün sürecek sempozyum kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da yarın bir konuşma yapacak.
Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantısına ilişkin tutanakların yanı sıra ABD'de büyümenin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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