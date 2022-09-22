Altının kilogramı kapanışta arttı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 2 bin liraya yükseldi
Altın piyasasında, en düşük 978 bin lira, en yüksek 1 milyon 2 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 1 milyon 2 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 945 milyon 2 bin 538,73 lira, işlem miktarı ise 4.016,07 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 953 milyon 842 bin 693,82 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|985.000,00
|1.695,00
|En Düşük
|978.000,00
|1.650,00
|En Yüksek
|1.002.000,00
|1.693,75
|Kapanış
|1.002.000,00
|1.660,00
|Ağırlıklı Ortalama
|982.374,70
|1.668,28
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.945.002.538,73
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|4.016,07
|Toplam İşlem Adedi
|203
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