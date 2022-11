MagSafe ile iPhone 14 Plus'ını döşeme altından çıkarttı

YouTuber David Cogen, yeni satın aldığı iPhone 14 Plus'ını gittiği bir mekanda elinin dahi girmeyeceği ahşap döşemenin arasına düşürdü. Telefonu oradan almak için türlü yollar deneyen Cogen ve arkadaşları son çareyi mıknatıslı yapısıyla MagSafe'te buldu. İnce boşluğa rahatlıkla giren cihaz, iPhone 14 Plus'ı kısa sürede oradan çıkarılmasını sağladı.

David Cogen Twitter hesabı üzerinden paylaştığı kurtarma operasyonunda, iPhone 14 Plus'ı için hummalı bir çalışmaya giriştiklerini aktardı.

My brand new @apple iPhone 14 Plus fell through the floorboards of a bar ???>??

Huge thanks to @dunnadidit for filming the endeavor and @ryan_kao for trying so hard to help me ?? pic.twitter.com/5QlkOov3gD