Altının yükselişi kısa sürdü: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 19 Haziran 2026 Cumartesi...

Altın fiyatları, ABD Doları'ndaki güçlenme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin şahin açıklamalarının etkisiyle cuma günü düşüş gösterdi. Böylece altın, üst üste üçüncü haftasını kayıpla kapamaya yöneldi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram Altın 6.211 TL Çeyrek Altın 10.337 TL Cumhuriyet Altını 41.192 TL Ons Altın 4.149 Dolar Yarım Altın 20.643 TL Tam Altın 41.755 TL Gremse Altın 104.709 TL

Spot altın yüzde 0,6 değer kaybederek ons başına 4.184,33 dolara geriledi. Haftalık bazda ise kayıp yüzde 0,9 oldu. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1 düşüşle 4.202,10 dolar seviyesine indi.

Çin ana karası ve Hong Kong piyasaları Dragon Boat Festivali nedeniyle kapalı kalırken, dolar endeksi son bir yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürdü. Güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getirdi.

FED'İN ŞAHİN DURUŞU ALTINI BASKILADI

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “ABD-İran barış anlaşmasının ardından altındaki yükseliş kısa ömürlü oldu. Kevin Warsh liderliğindeki Fed’in daha şahin bir tona bürünmesiyle güçlenen dolar yeniden gündemin merkezine yerleşti” değerlendirmesinde bulundu.

Waterer, “Yeni Fed Başkanı’nın kararlı duruşu, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan desteği büyük ölçüde nötralize etti ve para politikasının hâlâ piyasalardaki temel belirleyici unsur olduğunu hatırlattı” ifadelerini kullandı.

FED'DE FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit bırakmasının ardından yayımlanan projeksiyonlar, 19 politika yapıcısından 9'unun yıl içinde faiz artırımı olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu. Kevin Warsh başkanlığında yapılan ilk toplantı sonrasında piyasalarda daha sıkı para politikası beklentileri öne çıktı.

İran savaşı kaynaklı enflasyon baskılarının artması, dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımı ya da fiyat baskılarını sınırlamaya yönelik sıkılaştırıcı adımlar atabileceği beklentilerini de güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 87 olarak fiyatlıyor. Bu oran toplantı öncesinde yüzde 61 seviyesindeydi. Faiz getirisi olmayan altın ise yüksek faiz ortamlarında yatırımcılar açısından cazibesinin bir bölümünü kaybedebiliyor.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Goldman Sachs, Fed'in bu yıl faiz indirimi gerçekleştirmesini artık beklemediğini duyurdu. Kurum, altının ons fiyatına ilişkin yıl sonu tahminini 5.400 dolardan 4.900 dolara revize etti.

Jeopolitik gelişmeler tarafında ise petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerini sürdürdüğü belirtilirken, ABD'nin perşembe günü İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırdığı bildirildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde de satış baskısı görüldü. Spot gümüş yüzde 1,5 düşüşle ons başına 64,83 dolara geriledi. Platin yüzde 1,3 kayıpla 1.674,47 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 düşüşle 1.268,65 dolara indi.