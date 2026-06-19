Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altının yükselişi kısa sürdü: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 19 Haziran 2026 Cumartesi...

Altının yükselişi kısa sürdü: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 19 Haziran 2026 Cumartesi...

19.06.2026 09:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Altının yükselişi kısa sürdü: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 19 Haziran 2026 Cumartesi...

19 Haziran 2026 Cumartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 19 Haziran 2026 Cumartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Altın fiyatları, ABD Doları'ndaki güçlenme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin şahin açıklamalarının etkisiyle cuma günü düşüş gösterdi. Böylece altın, üst üste üçüncü haftasını kayıpla kapamaya yöneldi.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram Altın 6.211 TL
Çeyrek Altın 10.337 TL
Cumhuriyet Altını 41.192 TL
Ons Altın 4.149 Dolar
Yarım Altın 20.643 TL
Tam Altın 41.755 TL
Gremse Altın 104.709 TL

Spot altın yüzde 0,6 değer kaybederek ons başına 4.184,33 dolara geriledi. Haftalık bazda ise kayıp yüzde 0,9 oldu. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1 düşüşle 4.202,10 dolar seviyesine indi.

Çin ana karası ve Hong Kong piyasaları Dragon Boat Festivali nedeniyle kapalı kalırken, dolar endeksi son bir yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürdü. Güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getirdi.

FED'İN ŞAHİN DURUŞU ALTINI BASKILADI

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “ABD-İran barış anlaşmasının ardından altındaki yükseliş kısa ömürlü oldu. Kevin Warsh liderliğindeki Fed’in daha şahin bir tona bürünmesiyle güçlenen dolar yeniden gündemin merkezine yerleşti” değerlendirmesinde bulundu.

Waterer, “Yeni Fed Başkanı’nın kararlı duruşu, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan desteği büyük ölçüde nötralize etti ve para politikasının hâlâ piyasalardaki temel belirleyici unsur olduğunu hatırlattı” ifadelerini kullandı.

FED'DE FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit bırakmasının ardından yayımlanan projeksiyonlar, 19 politika yapıcısından 9'unun yıl içinde faiz artırımı olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu. Kevin Warsh başkanlığında yapılan ilk toplantı sonrasında piyasalarda daha sıkı para politikası beklentileri öne çıktı.

İran savaşı kaynaklı enflasyon baskılarının artması, dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımı ya da fiyat baskılarını sınırlamaya yönelik sıkılaştırıcı adımlar atabileceği beklentilerini de güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 87 olarak fiyatlıyor. Bu oran toplantı öncesinde yüzde 61 seviyesindeydi. Faiz getirisi olmayan altın ise yüksek faiz ortamlarında yatırımcılar açısından cazibesinin bir bölümünü kaybedebiliyor.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Goldman Sachs, Fed'in bu yıl faiz indirimi gerçekleştirmesini artık beklemediğini duyurdu. Kurum, altının ons fiyatına ilişkin yıl sonu tahminini 5.400 dolardan 4.900 dolara revize etti.

Jeopolitik gelişmeler tarafında ise petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerini sürdürdüğü belirtilirken, ABD'nin perşembe günü İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırdığı bildirildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde de satış baskısı görüldü. Spot gümüş yüzde 1,5 düşüşle ons başına 64,83 dolara geriledi. Platin yüzde 1,3 kayıpla 1.674,47 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 düşüşle 1.268,65 dolara indi.

İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #ons altın #altın fiyatları

İlgili Haberler

TCMB para politikası özetini yayımladı: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşma sürecek
TCMB para politikası özetini yayımladı: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşma sürecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımladı. TCMB, iç talepteki zayıf seyrin sürdüğünü belirtirken enflasyon beklentilerinin dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 3 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 3 kişiye geçici işlem yasağı Sermaye Piyasası Kurulu 3 kişiye 19 Haziran itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Avrupa’nın en pahalı ülkesi netleşti: Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa’nın en pahalı ülkesi netleşti: Türkiye kaçıncı sırada? TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı verilerine göre, Avrupa’da tüketim mal ve hizmetlerinde fiyat düzeyi en yüksek ülke İzlanda, en düşük ülke ise Kuzey Makedonya oldu. Türkiye genel endekste "ucuz" ülkeler arasında yer alırken; kişisel ulaşım araçları ile bilgi ve iletişim ekipmanı gruplarında ise Avrupa ortalamasını geride bıraktı.