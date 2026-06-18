TCMB para politikası özetini yayımladı: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşma sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetleri yayımladı.
Toplantı özetinde, yılın ilk çeyreğine ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdiği belirtildi. İkinci çeyreğe ait öncü göstergelerin ise iç talepteki zayıf görünümün sürdüğüne işaret ettiği ifade edildi.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
TCMB, öncü verilerin enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin haziran ayında da devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.
Bununla birlikte, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği değerlendirmesinde bulunuldu.
JEOPOLİTİK GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR
Toplantı özetinde, jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklentiler üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği belirtildi.
Kurul, politika faizine ilişkin kararların enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu şekilde dezenflasyonun gerektirdiği parasal sıkılığı sağlayacak biçimde belirleneceğini ifade etti.
ENFLASYONDA BOZULMA OLURSA SIKILAŞMA MESAJI
TCMB, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.
Kurul ayrıca, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı yaklaşımın sürdürüleceğinin altını çizdi.