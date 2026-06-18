Cumhuriyet Gazetesi Logo
TCMB para politikası özetini yayımladı: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşma sürecek

TCMB para politikası özetini yayımladı: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşma sürecek

18.06.2026 15:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TCMB para politikası özetini yayımladı: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşma sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımladı. TCMB, iç talepteki zayıf seyrin sürdüğünü belirtirken enflasyon beklentilerinin dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetleri yayımladı.

Toplantı özetinde, yılın ilk çeyreğine ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdiği belirtildi. İkinci çeyreğe ait öncü göstergelerin ise iç talepteki zayıf görünümün sürdüğüne işaret ettiği ifade edildi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

TCMB, öncü verilerin enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin haziran ayında da devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Bununla birlikte, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği değerlendirmesinde bulunuldu.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Toplantı özetinde, jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklentiler üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği belirtildi.

Kurul, politika faizine ilişkin kararların enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu şekilde dezenflasyonun gerektirdiği parasal sıkılığı sağlayacak biçimde belirleneceğini ifade etti.

ENFLASYONDA BOZULMA OLURSA SIKILAŞMA MESAJI

TCMB, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.

Kurul ayrıca, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı yaklaşımın sürdürüleceğinin altını çizdi.

İlgili Konular: #TCMB #toplantı #PPK

İlgili Haberler

Sinema salonlarında yeni dönem başladı: İndirimli biletlere üst sınır getirildi
Sinema salonlarında yeni dönem başladı: İndirimli biletlere üst sınır getirildi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğine göre, sinema biletlerindeki indirim oranlarına türlerine göre üst sınır getirilirken, “film özel bileti” adıyla yeni bir kategori sisteme dahil edildi.
Fed'in faiz kararı emtia piyasasını vurdu: Altın, gümüş ve petrol sert düştü
Fed'in faiz kararı emtia piyasasını vurdu: Altın, gümüş ve petrol sert düştü Fed’in politika faizini sabit tutmasına rağmen faiz artışı opsiyonunu masada bırakması ve sıkı duruş mesajları, küresel emtia piyasalarında sert satış dalgası başlattı. Güçlenen dolar endeksi ve yükselen tahvil getirilerinin baskısıyla ons altın yüzde 2 düşüşle 4.318 dolara gerilerken, gümüş ve Brent petrol fiyatlarında da yüzde 2’yi aşan değer kayıpları yaşandı.
Avrupa’nın en pahalı ülkesi netleşti: Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa’nın en pahalı ülkesi netleşti: Türkiye kaçıncı sırada? TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı verilerine göre, Avrupa’da tüketim mal ve hizmetlerinde fiyat düzeyi en yüksek ülke İzlanda, en düşük ülke ise Kuzey Makedonya oldu. Türkiye genel endekste "ucuz" ülkeler arasında yer alırken; kişisel ulaşım araçları ile bilgi ve iletişim ekipmanı gruplarında ise Avrupa ortalamasını geride bıraktı.