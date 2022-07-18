Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:00

Amazon, her yıl tüm dünyada düzenlediği Prime üyelerine özel alışveriş etkinliğini bu yıl Türkiye’de 18-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

Amazon'un düzenlediği 'Prime Alışveriş Festivali' boyunca, müşteriler 28 farklı katagorideki indirim ve fırsatlardan yararlanırken pek çok ünlüyle bir araya gelme fırsatı da yakalayacak.

Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon Prime üyeleri, Murat Dalkılıç, Vedat Milör, Pascal Nouma, Cem Bölükbaşı, Meryem Can ve daha pek çok ünlü isimle deneyim yaşama şansına sahip olurken hediye ürünler ve Amazon Hediye Kartları kazanma şansını da yakalayacak.

ALIŞVERİŞLERDE TAKSİT İMKANI

Müşteriler, Amazon.com.tr tarafindan satılan ve yasal taksit kısıtı olmayan ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden ve yasal taksit kısıtı olmayan tüm ürünlerde ise peşin fiyatina 6 aya varan taksit imkanından faydalanacaklar.

Yapı Kredi Worldcard sahibi müşteriler ise yapacakları 500TL’lik alışverişlerinde 75TL Worldpuan kazanacak ve amazon.com.tr tarafından satılan, yasal taksit kısıtı olmayan tüm ürünlerde 9 taksitten de peşin fiyatına faydalanabilecek.

İndirim sürecinde alınan ürünlerin iadesinde de kolaylık sağlayan Amazon Alışveriş Festivali boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan ürünlerde, ürünün fiyatı düşerse aradaki farkı hediye kartı olarak hesaplara tanımlanacak.

PRİME ALIŞVERİŞ FESTİVALİ BOYUNCA ÜNLÜLERLE DENEYİM KAZANMA ŞANSI

• Türkiye’nin ilk Formula 2 Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı ile pistte hız denemesi,

• Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcusu Pascal Nouma ile tek kale maç,

• Restoran eleştirmeni Vedat Milör ile öğle yemeği,

• YouTuber Meryem Can ile “Milyonlarca izlenen YouTube videosu nasıl çekilir?” eğitimi,

• YouTube içerik Üreticisi Mendebur Lemur (Hakan Bardak) ile son teknoloji ürün denemesi ve YouTube videosu konukluğu,

• Ünlü moda fenomeni Moda Tutkusu (Yasemin Ögün) ile stil danışmanlığı ve butiğinden seçilen parça hediyesi,

• “Filme Gitmeden Önce” YouTube kanalından Cem Başak ile Prime Video’da yayımlanacak yeni bir dizinin ilk bölümünü izleme şansı.

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HIZLI TESLİMAT AVANTAJI

Amazon Prime üyeleri Türkiye’nin 81 ilinde herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçeneklerine sahip.

- İstanbul, Bursa ve Kocaeli’ndeki Prime üyelerine sepet alt limiti olmaksızın aynı gün ücretsiz teslimat yapılırken İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kocaeli ve diğer 13 şehirdeki Amazon Prime üyeleri, ücretsiz ertesi gün teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor.

- Diğer illerdeki Prime üyeleri ise Amazon’un bedava ve hızlı kargo seçeneklerinden faydalanabiliyor. Amazon aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa’daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor.

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PRİME ÜYELERİNE ÖZEL FIRSATLAR

Prime, üyelerine en popüler markaların ürünlerinde günlük özel fırsatlara erişim, yalnızca Prime üyelerinin yararlanabileceği indirimler ve daha pek çok özel fırsat sunuyor. Prime üyeleri aynı zamanda Amazon Süper ile satın aldıkları aynı ya da farklı 10 ürün ve üzerine sepette yüzde 10 indirim kazanıyor. Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerin fiyatı düşerse, Amazon aradaki farkı iade ediyor.

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