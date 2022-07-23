Amazon sağlık sektöründe gelişiyor
Amazon 3,5 milyar dolarlık One Medical alımıyla ABD sağlık sektöründe büyümesini sürdürdü.
ABD merkezli e-ticaret ve bilişim devi Amazon, temel sağlık hizmetleri şirketi One Medical’ın satın alımı için 3.5 milyar dolarda anlaşarak uzaktan sağlık hizmetlerini genişletti ve ilk kez muayenehaneleri operasyonlarına dahil etmiş oldu.
One Medical’ın nakit bazlı anlaşmayla Amazon’un ABD sağlık sektöründe yıllardır sürdürdüğü genişlemesinin hızını artırma hedefine destek olacak.
Amazon uzaktan sağlık hizmetlerini ilk kez 2019’da Seattle’daki çalışanlarıyla denemeye açmış, ardından Amazon Care markası altında tüm çalışanlarına sunmuştu.
Benzer şekilde 2018’de çevrimiçi eczane hizmeti PiliPack’i satın alması da Amazon’un sonradan hizmete açtığı ilaç teslimatı ve fiyat karşılaştırma sitesine destek vermişti.
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