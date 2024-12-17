İşçiler grevde, şirket yeni fabrika kuracak

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

Geçen ay sendikanın açtığı davada, Denizli 2’inci İş Mahkemesi, Lezita’nın greve çıkan işçilerin yerine yasadışı bir şekilde işçi alımı yaptığını tespit etmişti.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Lezita, Kahramanmaraş’ta yeni tesis kurabilmek için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) onayı aldı. 85 bin 412 metrekareye kurulacak tesisin yatırım maliyetinin 288.9 milyon TL olduğu ifade edildi.

Sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan Lezita işçisi Raif Gülmez, sürece ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Gülmez şunları vurguladı:

TAZMİNATI ÖDEMEDİLER

“Üç buçuk yıl örgütlenme çalışması yaptık. Sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarıldım. Dava açtık ve kazandık. Sendikal tazminat ve işe iade davasını kazandık. Ancak işe almadılar tazminatımızı da ödemediler. Yine dava açtık süreç devam ediyor. İşveren taleplerimizi tanımıyor. Grevimiz sürüyor. Fabrikada çalışan işçilere de baskı uygulanıyor” ifadelerini kullandı.