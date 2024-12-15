Meclis'te 'grev yasaklarına' sert tepki: 'ABD’li Blinken’in özel ricası üzerine mi yasakladınız?'

Yayınlanma: 15.12.2024 - 18:54

Güncelleme: 15.12.2024 - 18:56

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, genel kurulda yaptığı konuşmada, metal işçilerinin grevlerinin yasaklanmasına tepki gösterdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 bin metal işçisinin grevini bir gece yarısı kararıyla yasakladığına dikkat çeken Bayhan “Gerekçesi ne? Milli güvenliğin korunması! Soruyoruz; işçilerin insanca çalışmak ve yaşamak için yaptığı grevleri, grev hakkını ve sendikal hakları milli güvenliğe zararlı gören bir iktidar kimin iktidarıdır? Grid, Shenader, Hitachi, Arıtaş, bunlar Amerikalı, Fransalı, Japonyalı, Hollandalı sömürücülere ve sömürgecilere ait tekellerin Türkiye şubeleri. Milli güvenliğinizi bunlar sağlıyor, işçiler-emekçiler bozuyor öyle mi??” ifadelerini kullandı.

"ÖZEL RİCASI ÜZERİNE Mİ YASAKLADINIZ?"

İktidara "Grid fabrikası işçilerinin grevini, Hakan Fidan ile görüşen ABD’li Blinken’in özel ricası üzerine mi yasakladınız?” diye soran Bayhan, “Metal işçileri grev yasağınızı tanımıyor, ama MESS’in ve yerli-yabancı bilumum sömürücülerin iktidarı olarak sizi her geçen gün daha iyi tanıyor! Onları bir kez daha buradan selamlıyor, kurduğunuz bu vahşi sömürü ve yasaklar düzeni yerin dibine batsın diyoruz” diye konuştu.