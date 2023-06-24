Amazon’dan Hindistan’a 15 milyar dolarlık yatırım

Amazon, Hindistan’a 15 milyar dolarlık (378,5 milyar TL) yatırım yapacak. Amazon’un Hindistan’daki toplam yatırımının 2030’a kadar 26 milyar dolara (656,2 milyar TL) çıkarılması hedefleniyor.

Reuters
Yayınlanma: 24.06.2023 - 15:46
Amazon’dan Hindistan’a 15 milyar dolarlık yatırım
Abone Ol google-news

Amazon'un CEO’su Andy Jassy, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yle olan dünkü toplantıda, Amazon’un Hindistan’a 15 milyar dolar daha yatırım yapacağını söyledi.

Jassy, Amazon’un Hindistan’daki yatırımının 2030’a kadar 26 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.

Aktarılana göre Modi ve Jassy’nin toplantıda Hintli girişimleri desteklemek, istihdam yaratmak, dijitalleşmeyi sağlamak ve küçük işletmeleri güçlendirmekle ilgili konuştular.



Amazon Hindistan yatırım

İlgili Haberler

Amazon toplam değeri 500 TL olan 4 oyunu ücretsiz veriyor

Amazon toplam değeri 500 TL olan 4 oyunu ücretsiz veriyor
Amazon, müşterisinin akıllı ev ürünlerini kullanıma kapattı

Amazon, müşterisinin akıllı ev ürünlerini kullanıma kapattı
Bill Gates uyardı: Amazon ve Google gibi şirketleri yapay zeka bitirecek

Bill Gates uyardı: Amazon ve Google gibi şirketleri yapay zeka bitirecek

En Çok Okunan Haberler