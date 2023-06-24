Amazon’dan Hindistan’a 15 milyar dolarlık yatırım
Amazon, Hindistan’a 15 milyar dolarlık (378,5 milyar TL) yatırım yapacak. Amazon’un Hindistan’daki toplam yatırımının 2030’a kadar 26 milyar dolara (656,2 milyar TL) çıkarılması hedefleniyor.
Amazon'un CEO’su Andy Jassy, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yle olan dünkü toplantıda, Amazon’un Hindistan’a 15 milyar dolar daha yatırım yapacağını söyledi.
Jassy, Amazon’un Hindistan’daki yatırımının 2030’a kadar 26 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.
Aktarılana göre Modi ve Jassy’nin toplantıda Hintli girişimleri desteklemek, istihdam yaratmak, dijitalleşmeyi sağlamak ve küçük işletmeleri güçlendirmekle ilgili konuştular.
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