AMB Başekonomisti Lane’den şahin söylem

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 07:00

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başekonomisti Philip Lane, AMB'nin izlediği para politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Bankacılık stresinden önce geliştirdiğimiz temel senaryo devam ederse, mayıs ayında daha fazla artışının olması uygun olacaktır" diyen Lane, Mayıs toplantısı sırasında bu senaryonun hala geçerli olup olmadığını değerlendirirken verilere bağlı kalmaları gerektiğinin altını çizdi.

AMB'nin "her zaman tetikte" olmasına rağmen, Euro bölgesi bankacılık sisteminin "iyi durumda" olduğunu belirten Lane, "Avrupa ekonomisi nispeten iyi performans gösteriyor ve ekonominin bu yıl yaklaşık yüzde 1 oranında büyümesi bekleniyor" dedi.

AMB yetkilileri, altta yatan fiyat baskılarının faiz kararında belirleyeceği olacağı konusunda hemfikir. Bankacılık sektöründeki endişelerin devam etmesiyle birlikte AMB yetkilileri, son zamanlarda en agresif parasal sıkılaşma döngüsünde sona yaklaşıldığının da sinyalini veriyor.