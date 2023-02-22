Goldman’dan Avrupa Merkez Bankası faiz tahmini
Goldman Sachs Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) parasal sıkılaştırmasına yüzde 3.5 mevduat faizinde son vereceğini öngördü.
Enflasyonda kalıcılaşma emarelerinin görülmesi üzerine yatırım bankaları birer birer zirve faiz tahminlerini yukarı çekiyor. Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) parasal sıkılaştırmasına yüzde 3.5 mevduat faizinde son vereceği tahmininde bulundu.
Aralarında Jari Stehn’in de bulunduğu ekonomistler AMB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel’in şahin açıklamalarına atıfta bulunarak Haziran ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı daha yapılacağını öngördü.
AMB mevduat faizi halihazırda yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor ve AMB üyelerinden gelecek ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı sinyali veriliyor. Goldman ekonomistleri mayısta da 50 baz puan faiz artışının seçenek olabileceğini ancak 25 baz puanın daha mümkün olduğunu belirtti.
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