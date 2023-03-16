Avrupa Merkez Bankası sürpriz yapmadı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:20

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 16:29

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 50 baz puan artırdı.

ECB tarafından yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.5'e, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3.75'e yükseltildiği kaydedildi.

Banka, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralık ve ocakta da 50 baz puan artırmıştı.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler piyasalarda oynaklığı had safhaya çıkarırken, önemli merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de belirsizlik arttı.

Dün, Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatı yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Bankanın hisse fiyatındaki sert düşüş Avrupa borsalarında piyasa geneline yayılırken, ECB'nin bugünkü toplantısına ilişkin beklentiler de söz konu endişelerle değişti.

Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülmeye başladı.