AMB üyesinden faiz mesajı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 07:00

Washington'daki Brookings Enstitüsü'nün bir etkinliğinde konuşan etkinlikte konuşan De Cos, faiz artışlarının devam edeceği mesajını verdi.

Euro bölgesinde çekirdek enflasyonun yılın geri kalanında yüksek kalmaya devam edeceğini belirten De Cos "Eğer Mart ayındaki baz senaryomuz işlerse enflasyonist baskılarının bittiğinden emin olmak için faiz artışları devam edecek. Ancak verilere bağlı olarak hareket etmek belirsizlik ortamında daha önemli hale geldi" ifadesini kullandı.

Geçen temmuz ayından beri toplam 350 baz puanlık artış yapan AMB yetkilileri faiz artışlarının ne kadar süre devam edeceği konusunu değerlendiriyor.

De Cos AMB'nin finansal istikrarı sürdürmek için gerekeni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Her geçen gün daha fazla banka yetkilisi faiz artışlarının sonuna yaklaşıldığı sinyali veriyor. Ancak Klaas Knot ve Boris Vujcic gibi şahin yetkililer ise sıkılaştırmanın henüz bitmediği görüşünde.

De Cos konuşmasında Avrupa bankacılık sektörünün dirençli olduğunu da dile getirdi.