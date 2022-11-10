Ambalaj kartonu ithalatına ek vergi
Gıda ambalajı niteliğindeki karton ithalatına ek vergi getirildi. Pirinçle kaplı kablo ve halat ithalatına uygulanan ek vergi ise yeniden düzenlendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, gıda ambalajı niteliğindeki karton ithalatına bazı ülke grupları için yüzde 25 ilave vergi getirildi.
Pirinçle kaplı kablo ithalatına uygulanan ek vergi ise aynı ülke grupları için 20 puan artırıldı.
YÜZDE 25 İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ
Buna göre, genellektirilmiş tercihler sistemi (GTS) ve diğer ülkelerden yapılan bu kapsamdaki gıda ambalajı niteleğindeki karton ithalatına yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak.
Aynı listede yer alan pirinçle kaplı kablo ve halat ithalatının bu ülkelerden yapılanlarına uygulanan yüzde 5 oranındaki ilave gümrük vergisi ise 20 puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı.
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